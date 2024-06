La maggioranza del sindaco Lello De Prisco in consiglio comunale ha approvato l’argomento strategico per il rilancio delle attività sul territorio

Pagani. Rendiconto: le casse e le finanze sono a posto (video)

Rendiconto finanziario del comune di Pagani, gli incassi aumentano in vista di nuovi investimenti per la città. La maggioranza del sindaco Lello De Prisco in consiglio comunale ha approvato l’argomento strategico per il rilancio delle attività sul territorio nei prossimi mesi. L’introduzione dell’assessore delegata al bilancio Carmen Ferraioli ha rilevato un aumento sostanziale delle entrate tributarie, quasi il doppio rispetto l’anno precedente. Aspetto che ha permesso di chiudere in positivo il documento economico, provvedendo anche a coprire eventuali situazioni da valutare.

Le minoranze

Per le minoranze il passo in avanti compiuto non corrisponde però con un necessario potenziamento dei servizi in città. Per la consigliere Anna Rosa Sessa c’è bisogno di compiere importanti passi in avanti in tal senso, tenendo conto della particolare situazione anche finanziaria che vive la società speciale del comune paganese SAM.

Il servizio è di Alfonso Romano