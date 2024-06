Auto incendiata in Via Badia ad Angri: vigili del fuoco tempestivi

Angri – Un’auto, una Ford Fiesta, è stata completamente distrutta da un incendio divampato poche ore fa in Via Badia. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

L’incendio è stato notato dai residenti della zona grazie al suono incessante del clacson dell’auto. Immediatamente è stato allertato il corpo dei vigili del fuoco che è intervenuto prontamente domando le fiamme.

Auto incendiata, si indaga

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’auto è andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire le cause dell’incendio.

Riproduzione Riservata © Copyright Agro24