Pagani. Manutenzione e guardiania affidati alla partecipata Sam

L’amministrazione comunale di Pagani continua a puntare sull’azienda speciale Sam. La maggioranza del sindaco Lello De Prisco vive un periodo di riflessione e contrasti politici sul possibile rilancio della società partecipata di Palazzo San Carlo, ma la proroga di servizi come manutenzione e guardiania rappresenta un’opportunità. Il prossimo passaggio della raccolta dei rifiuti in mano al Sad Agro Settentrionale ha di fatto scatenato un tema all’interno del dibattito politico paganese nelle ultime settimane. La Sam a suo modo è sempre stata al centro di polemiche dall’insediamento dell’attuale amministrazione, ma mai come questa volta rappresenta un argomento strategico per la macchina comunale.

Il SAD

Il passaggio all’Ente d’Ambito e quindi al Sad di fatto svuoterà l’azienda speciale, la quale potrà concentrarsi su una serie di servizi oggetto di diverse critiche della cittadinanza negli ultimi anni. Il riferimento è alla manutenzione, non solo del verde pubblico ma anche di luoghi pubblici come scuole, edifici comunali e cimitero. Al tempo stesso si potranno rafforzare attività strategiche come il servizio di controllo della regolarità della sosta di veicoli sul territorio oppure le attività di custodia e portierato di luoghi come l’auditorium Sant’Alfonso o il Centro sociale. Un’idea più volte ribadita dallo stesso De Prisco, che vorrebbe mantenere tali mansioni nel perimetro pubblico piuttosto che privato per una questione di efficienza, affermando come la privatizzazione di questi settori non abbia portato nelle sue sperimentazioni risultati soddisfacenti per l’Ente di Palazzo San Carlo.

Una proroga tecnica

La proroga tecnica attuata ha blindato tutte le attività della Sam fino al termine del 2024 per garantire i servizi sul territorio, che dovranno però per forza di cose essere quantomeno riorganizzate.

Alfonso Romano