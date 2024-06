Presentazione del Progetto “F.I.M. – Futuro in Mano” a Pellezzano

Il 10 giugno 2024 alle ore 10:30, presso la sala consiliare del Comune di Pellezzano, si terrà la presentazione del progetto “F.I.M. – Futuro in Mano”, promosso dall’Associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi. Durante la conferenza stampa verranno illustrati i risultati intermedi del progetto, che è rivolto principalmente ai Neet (giovani non in studio, occupazione o formazione), e le attività sportive ed extra-sportive realizzate.

Le parole del Presidente Alfonso Gaeta

Il presidente Alfonso Gaeta ha sottolineato l’importanza della collaborazione con partner come APS Eures e DNA Creative, nonché il ruolo fondamentale dei giovani formatori tecnici laureati in scienze motorie. Il progetto, realizzato nell’ambito della convenzione Play-District Spazi Civici di comunità, ha visto l’aggiunta di orari extra per attività sportive come calcio, ginnastica e tennis, con strutture riqualificate a Cologna di Pellezzano.

Tra le iniziative extra-sportive, si segnala il servizio di assistenza psicologica e un corso di auto-imprenditorialità, nonché un prossimo corso di cinematografia in collaborazione con l’azienda Tomato.

La conferenza è aperta alla cittadinanza.