Spaccio di droga, due arrestati in poche ore nel napoletano

Castello di Cisterna – Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nel territorio, portando a termine un’operazione che ha visto l’arresto di due spacciatori. Durante un pattugliamento in via Nino Taranto, tra i palazzi della 219, i militari della sezione operativa hanno fermato un 28enne di Carbonara di Nola. L’uomo, trovato in possesso di 60 dosi di crack e cocaina, per un totale di 21 grammi, è stato immediatamente arrestato.

Le sostanze stupefacenti erano confezionate in veline colorate, pronte per la vendita. Nelle stesse ore, i Carabinieri hanno arrestato anche un 34enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.

L’operazione ha portato al sequestro complessivo di oltre 100 dosi di droga, evidenziando l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.