5ªC di Battipaglia saluta il suo “Capitano” in modo speciale

Ventuno ragazzi della quinta C a indirizzo scientifico del liceo Medi di Battipaglia hanno trovato un modo speciale per congedarsi dal loro anno scolastico, creando un video virale su TikTok che ha toccato il cuore di molti. Accompagnato dalla canzone “In the Stars” di Benson Boone, il video rappresenta un tributo al loro insegnante, ispirandosi alla celebre scena del film “L’Attimo fuggente”.

Video diventa virale su TikTok

Nel video, gli studenti emulano la famosa scena in cui gli alunni del professor John Keating salgono in piedi sulle seggiole per salutare il loro insegnante, esprimendo rispetto e gratitudine con il leggendario “O capitano! Mio capitano!”. Questa toccante rappresentazione è un chiaro omaggio a una guida autorevole ma mai autoritaria, capace di ispirare e supportare i propri studenti nel loro percorso di crescita.

Il video ha rapidamente catturato l’attenzione su TikTok, diventando virale e ricevendo numerosi commenti di approvazione e commozione.

Neanche la scelta della canzone “In the Stars” è casuale. I versi “Non voglio dire addio perché questo significa per sempre” risuonano profondamente con il sentimento di affetto e riconoscenza che i maturandi nutrono per il loro professore. Con questo gesto, i ragazzi non solo celebrano la fine di un ciclo scolastico, ma anche l’importante impatto che un insegnante può avere sulla vita dei propri studenti.

Con questo commovente addio, i maturandi del liceo Medi di Battipaglia ci ricordano quanto sia prezioso il ruolo di un insegnante che sa andare oltre la semplice trasmissione di conoscenze, diventando una vera e propria guida nel percorso di vita dei propri allievi.