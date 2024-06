Al via la manutenzione agli argini dei canali a Scafati

Canali del fiume Sarno a Scafati, il Consorzio di Bonifica in azione per risolvere alcune situazioni di degrado sugli argini

Canali del fiume Sarno a Scafati, il Consorzio di Bonifica in azione per risolvere alcune situazioni di degrado sugli argini. Con l’arrivo dell’estate l’amministrazione comunale ha sollecitato l’istituzione ad attivarsi per diversi interventi di pulizia, strategici anche in vista di possibile piogge torrenziali. La città di Scafati è attraversato da un complesso reticolo di canali che raccoglie le acque di un bacino che serve in tutto il territorio campano oltre quaranta comuni. Un’area quindi che ha bisogno di continua manutenzione per evitare che gli stessi canali possano essere ostruiti da vegetazione infestante ma soprattutto dai tanti sedimi appartenenti all’intero bacino.

Interventi necessari

Per questo motivo, Palazzo Mayer ha richiesto negli ultimi giorni alcuni interventi necessari lungo alcuni dei principali canali cittadini, dal centro alla periferia. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Pasquale Aliberti: «Grazie alla sinergia che abbiamo creato con il Consorzio di Bonifica stiamo portando avanti una serie di interventi di pulizia sui canali e sui controfossi che passano e convogliano tutti su Scafati».

L’opera del Consorzio di Bonifica

Il Consorzio di Bonifica si è prontamente attivato quindi prima per la pulizia del canale casa Dodici per poi passare a operare, con interventi simili, lungo il Controfosso destro del fiume Sarno. Previsti nei prossimi giorni ulteriori lavori nell’area adiacente al canale Fosso dei Bagni, prevedendo al momento anche la pulizia in traversa Concilio. Un programma che punta, quindi, ad affrontare l’estate in maniera dignitosa.

Alfonso Romano