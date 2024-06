Malore a scuola, il prof 47enne lascia una moglie e una figlia di 5 anni

La scuola media Giambattista Vico di Milano è in lutto per la scomparsa di Armando, professore di educazione fisica di 47 anni. Il docente ha avuto un malore venerdì mattina mentre era a scuola e, nonostante l’intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Originario di Salerno, si era trasferito a Milano un anno fa per una supplenza annuale. Aveva confidato ai colleghi la nostalgia per la sua famiglia rimasta in Campania: la moglie e la figlia di cinque anni.

Questa mattina, come riporta il Corriere di Milano, alunni e genitori si sono riuniti davanti alla scuola per un momento di ricordo e cordoglio. I colleghi di Armando hanno espresso la loro stima per le sue qualità personali e professionali, dichiarando: “Tutta la comunità ha avuto modo di conoscerne le qualità personali e professionali e di coltivare per lui sentimenti di stima. Ci uniamo al dolore della famiglia”.