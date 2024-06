Scafati Basket. Federico Miaschi è un nuovo giocatore gialloblù

Federico Miaschi è ufficialmente un nuovo giocatore della Givova Scafati Basket, come annunciato dalla società campana. Giovane guardia/ala di 200 cm per 90 kg, classe 2000 e originario di Genova, Miaschi è un talento di grande livello, dotato di un fisico robusto e di un ottimo tiro da lunga distanza, oltre a un ampio repertorio di movimenti offensivi. Ha iniziato la sua carriera cestistica tra Chiavari e Cap Genova, per poi entrare nell’orbita della Reyer Venezia, con cui ha esordito in Serie A a soli 16 anni. Nella stagione appena conclusa, ha giocato per Treviglio in Serie A2, terminando la regular season con una media di 13 punti e 2,7 assist. Recentemente, il ct azzurro Gianmarco Pozzecco lo ha incluso nella lista dei 18 giocatori che prenderanno parte al raduno per il torneo Pre Olimpico.

“Nella mia carriera ho avuto la possibilità di affacciarmi alla Serie A quando ero un giovane aggregato alla prima squadra della Reyer Venezia. Poi l’ho conosciuta meglio durante l’anno del Covid quando ho giocato a Pesaro. Stavolta è tutto diverso: sono reduce da quattro anni in Serie A2 in cui sono maturato, cresciuto e ho accumulato tanta esperienza. Mi sento pronto per il palcoscenico della Serie A. Sono carico e convinto, soprattutto mentalmente, di poter essere protagonista. Avevo due anni di contratto con Treviglio, ma ho anticipato la sua chiusura quando mi si è presentata la possibilità di giocare a Scafati. Voglio ripagare la fiducia riposta in me. Non vedo l’ora di iniziare,” ha dichiarato Miaschi.