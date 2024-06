Angri. Pierangelo Romano nuovo direttore sportivo

L’US Angri 1927, tramite una nota ufficiale, ha annunciato l’arrivo del nuovo direttore sportivo Pierangelo Romano.

, nel suo recente passato ha lavorato in piazze come Gragnano e Formia. Come direttore sportivo dell’Afragolese, nella stagione 2021/2022, ha raggiunto la finale Play off con la Torres valevole per l’accesso in Lega Pro, finale vinta dai sardi. Negli ultimi due anni è stato il responsabile Scouting del Giugliano in serie C con cui ha raggiunto i play off nella passata stagione.