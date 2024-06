Cinghiali: allerta notturna in località Casalanario ad Angri

Allerta notturna in località Casalanario, zona pedemontana densamente popolata. Cresce l’allerta notturna a causa della presenza di cinghiali lungo la strada di collegamento al centro cittadino. Da diverse notti, i residenti denunciano l’avvistamento di suidi che, spesso in branco, destano preoccupazione per la loro pericolosità. Gli animali si aggirerebbero senza alcun timore nei pressi delle abitazioni a rovistare tra i rifiuti depositati sul ciglio della strada.

La paura

Il timore principale è per i runners mattutini, che oltre a dover affrontare i cinghiali, si trovano spesso a dover fare i conti con molti cani domestici lasciati incustoditi davanti alle abitazioni. Questo problema potrebbe essere conseguenza della necessità di una maggiore sorveglianza a causa dei ripetuti furti notturni che interessano la zona.

Presenza pericolosa

La presenza dei cinghiali non rappresenta solo un rischio per la sicurezza delle persone, ma comporta anche potenziali danni alle colture e agli spazi verdi. Inoltre, i cinghiali possono causare incidenti stradali, aggravando ulteriormente la situazione. Per il momento non sembrano esserci soluzioni determinanti per affrontare il problema, considerando interventi di monitoraggio e controllo della fauna selvatica, ne campagne di sensibilizzazione per i proprietari di cani affinché mantengano i loro animali adeguatamente sorvegliati.

Natalia Pepe