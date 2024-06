Scafati festeggia l’elezione di Gambino al Parlamento Europeo

Scafati – L’avvocato Mario Santocchio, coordinatore di Scafati, ha espresso la più viva soddisfazione per il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia (FDI) nella sua città. Il trionfo elettorale del partito ha portato un’ondata di entusiasmo tra i sostenitori e i membri del coordinamento scafatese.

In una dichiarazione ufficiale, Santocchio ha rivolto gli auguri personali e quelli di tutto il coordinamento scafatese all’amico Alberico Gambino, recentemente eletto al Parlamento Europeo con il massimo dei voti nella Provincia di Salerno. “L’elezione di Gambino rappresenta non solo un successo per FDI, ma anche una garanzia di tutela e salvaguardia per la nostra amata terra,” ha affermato Santocchio.

Elezione di Gambino

L’elezione di Gambino è stata accolta con grande favore dalla comunità locale, che vede in lui un rappresentante capace di portare le istanze del territorio scafatese e campano a Bruxelles. Con il suo impegno, si spera in un futuro di maggiore attenzione e sviluppo per le questioni locali, grazie al sostegno e all’influenza di Gambino nelle istituzioni europee.