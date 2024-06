Tasse più alte: Lo Stato vuole guadagnare di più dal gioco d’azzardo in Italia

In nessun altro Paese europeo il gioco d’azzardo è così diffuso come in Italia. Una persona su quattro tra i 15 e i 64 anni gioca d’azzardo più o meno regolarmente nel tempo libero, investendo a volte una parte considerevole del proprio reddito mensile disponibile. In termini di rapporto tra reddito e somme investite per le scommesse, siamo addirittura considerati il leader mondiale del gioco d’azzardo.

Va da sé che l’offerta di giochi è altrettanto ampia, sia che si tratti di slot machine, sia che si tratti di negozi di scommesse locali o di Internet, su innumerevoli piattaforme di casinò che godono di grande popolarità. Queste ultime, in particolare, hanno da tempo superato il business terrestre, in quanto il gioco d’azzardo con le slot machine non solo è un gioco da ragazzi, ma offre agli utenti numerosi vantaggi rispetto alla visita di un casinò.

È proprio questo mercato online che ora dovrà essere regolamentato in modo più rigoroso, poiché le piattaforme illegali in particolare stanno vivendo un vero e proprio boom, defraudando le casse dello Stato italiano di immense entrate fiscali. Ma in cosa consiste esattamente l’imminente modifica della legge?

Come il gioco d’azzardo è attualmente regolato dalla legge

In linea di principio, le condizioni in Germania sono piuttosto liberali per quanto riguarda il gioco d’azzardo di tutti i tipi. Sia i fornitori tradizionali che i casinò online godono di condizioni legali molto favorevoli. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) è stata istituita come autorità competente, che ha la supervisione generale del mercato del gioco d’azzardo ed è responsabile del rilascio delle licenze.

Se i requisiti dell’AAMS sono rispettati, le operazioni terrestri possono ricevere una licenza corrispondente. Lo stesso vale per le piattaforme online dal 2011, anche se le loro licenze differiscono in termini di contenuto. Ciò che le accomuna è il divieto di pubblicizzare il gioco d’azzardo, ad eccezione delle lotterie statali.

Come si sta sviluppando il mercato online

Circa 500 casinò online sfruttano oggi l’opportunità creata dall’AAMS e offrono quindi i loro giochi in modo completamente legale. Oltre alle slot machine digitali, sui loro siti è possibile giocare anche a giochi da tavolo come il poker, il blackjack e la roulette. Anche i giochi di lotteria legali e le scommesse sportive sono presenti in abbondanza.

Tuttavia, il motivo principale per cui la concorrenza è così agguerrita è che un numero incredibile di operatori illegali è attivo allo stesso tempo e sta riscuotendo un successo impressionante con il proprio modello.

Si calcola che i giocatori italiani fatturino circa 18,5 miliardi di euro all’anno sul mercato nero. Altre stime parlano addirittura di somme che arrivano a 25 miliardi di euro. Ed è proprio questo che sta diventando sempre più un problema.

Perché il mercato nero è fiorente

Gli esperti concordano sul fatto che il motivo per cui è così facile per i provider illegali conquistare gli utenti è che forniscono argomenti molto convincenti a loro favore con sistemi di bonus attraenti, giri gratuiti e simili. Poiché non seguono le linee guida dell’AAMS, non rispettano i limiti di deposito, ad esempio, il che è un vantaggio per molti giocatori.

Un altro punto è il continuo divieto di pubblicità. Questo rende più difficile per i giocatori distinguere tra siti legali e illegali. Se si permettesse di pubblicizzare le offerte legali che sono ufficialmente in possesso di una licenza statale, sarebbe possibile richiamare l’attenzione sulla protezione dei consumatori garantita da tali siti. Di conseguenza, gli utenti riconoscerebbero un valore aggiunto e sarebbero più propensi a registrarsi sulle piattaforme legali.

Tuttavia, ciò non avviene ed è stato criticato, tra gli altri, dalla European Gaming and Betting Association (EGBA). L’associazione ha quindi invitato il governo italiano a rivedere il divieto di pubblicità per arginare il mercato nero.

Come il governo sta affrontando il problema

In passato sono già stati fatti diversi tentativi per contrastare le attività di gioco d’azzardo illegali. Da un lato, l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM) ha ripetutamente effettuato retate in collaborazione con i Carabinieri. Solo nell’anno solare 2023, l’ADM ha bloccato circa 9.800 siti di gioco d’azzardo che operavano senza licenza.

Tuttavia, le denunce penali presentate sembrano aver avuto scarso effetto, il che significa che dovranno inventarsi qualcos’altro in tempi brevi. In ultima analisi, anche gli interessi finanziari dello Stato giocano un ruolo importante, in quanto non vuole perdere le entrate fiscali estremamente lucrative di questo business da miliardi di euro.

I responsabili si rendono anche conto che i fornitori di giochi d’azzardo illegali e quindi non regolamentati rappresentano un grave rischio per la tutela dei minori e dei giocatori. È quindi riconosciuto il pericolo che un numero crescente di giocatori italiani possa essere colpito dalla dipendenza dal gioco e dall’indebitamento.

Revisione delle leggi sul gioco d’azzardo

La necessità di una nuova regolamentazione è stata recentemente esacerbata dal fatto che negli ultimi mesi l’ADM è stata coinvolta in controversie legali con diversi operatori legali, le cui licenze per il gioco d’azzardo online avevano una durata solo fino al 2023 o 2024 e sono state successivamente dichiarate non valide. Di conseguenza, l’11 marzo 2024 è stato emanato un decreto governativo sulla riorganizzazione del gioco d’azzardo, che deve ancora essere approvato definitivamente.

L’obiettivo è quello di mettere esplicitamente in guardia gli utenti dalle scommesse sportive illegali e di eliminare l’attuale divieto di pubblicità per poter indicare in modo specifico le offerte legali. Inoltre, i titolari di licenza saranno limitati a gestire un solo sito web e un’app associata. Sarà vietata anche l’offerta delle cosiddette skin bets. Si tratta di scommesse con le quali vengono acquisiti valori virtuali e trasformati in denaro nel corso di aste illegali.

Un’altra condizione per la licenza è l’introduzione di limiti alle scommesse e l’avviso tempestivo agli utenti in caso di comportamenti di gioco preoccupanti. Le nuove licenze avranno una durata di nove anni e costeranno 7 milioni di euro ciascuna.

Poiché la tassa di licenza per le società online, fissata per l’ultima volta nel 2018, era significativamente più bassa, pari a 200.000 euro, è naturale chiedersi quale dovrebbe essere l’incentivo per i casinò illegali. Soprattutto perché una licenza li obbligherebbe anche a pagare un’imposta annuale pari al 3% delle entrate lorde generate dal gioco.

Quali sviluppi ci si può aspettare in futuro

Probabilmente sarà tutt’altro che facile convincere i casinò online illegali a sottoporsi al processo di autorizzazione. Tuttavia, il governo italiano prevede di riuscire a convincere circa il 50% del settore a favore dell’idea.

Naturalmente, le speranze sono anche riposte nel fatto che queste licenze da sole porterebbero centinaia di milioni di euro nelle casse dello Stato. A questo si aggiungerebbero poi tasse e imposte. Resta da vedere come si evolverà la situazione una volta che le bozze legali saranno state finalizzate e adottate.