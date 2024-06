Pompei. Oggi John Legend in concerto: la scaletta

John Legend è arrivato in Italia. Dopo il concerto di lunedì 10 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, il cantautore statunitense si esibirà martedì 11 a Pompei nell’ambito dell’evento “An Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories.” Il tour estivo 2024 di John Legend toccherà il Nord America, l’Italia e la Germania, prima di tornare negli Stati Uniti per le restanti 14 date americane, continuando il tour omonimo del 2023.

Lo spettacolo, della durata di poco più di due ore, è un concerto intimo in location raccolte. La scaletta include i grandi successi di John Legend, con digressioni sulla sua vita e carriera. Lo show offre uno sguardo sulla vita dell’artista e sulle ispirazioni che lo hanno portato a diventare la leggenda che è oggi. L’unico accompagnamento musicale sul palco è il pianoforte a coda.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di John Legend a Pompei non è stata diffusa. Tuttavia, è possibile che il cantautore replichi le setlist dei precedenti concerti, variando probabilmente l’ordine delle canzoni:

Let’s Get Lifted Again / You & I (Nobody in the World) / Ooh Laa

Tonight (Best You Ever Had)

Mary, Don’t You Weep (Aretha Franklin cover)

Take My Hand, Precious Lord (Thomas A. Dorsey cover)

Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel cover)

Ribbon In The Sky (Stevie Wonder cover)

Stay With You

God Only Knows (The Beach Boys cover)

Dancing in the Dark (Bruce Springsteen cover)

Never Let Me Down / Slum Village / American Boy

Used to Love U

Ordinary People

Wonder Woman

Redemption Song (Bob Marley & The Wailers cover)

What’s Going On (Marvin Gaye cover)

Glory (Common & John Legend cover)

UMI Says (Yasiin Bey cover)

All of Me