Visita guidata a Sant’Egidio del Monte Albino: viaggio tra cultura e gastronomia

Andar per borghi con suggestione alla scoperta di cortili, resti archeologici e prelibatezze locali. Domenica 16 giugno alle 9:30, seconda tappa “di food in tour” che farà visita al centro storico di Sant’Egidio del Monte Albino. L’evento si aprirà con i saluti del Sindaco Antonio La Mura e del Presidente della Pro Loco Salvatore Ferraioli, che offriranno un caffè di benvenuto, spremuta d’arancia e una dolce sorpresa della Pasticceria Montalbino.

Il tour partirà da Palazzo Ferrajoli della Cappella, con i suoi splendidi giardini, e proseguirà verso la Chiesa della Madonna delle Grazie. Seguirà una degustazione presso il Caseificio Saturno, rinomato per i suoi latticini. Dopo aver esplorato i cortili e le architetture gentilizie del centro storico, i partecipanti si dirigeranno presso il tipico ristorante con annesso laboratorio artigianale della pasta, Fusillo Sangiliano, in Piazza Giovanni Paolo II, per degustare il tradizionale “fusillo artigianale” declinato e accompagnato dalle specialità locali e campane.

Il pomeriggio

Nel pomeriggio, il tour esplorerà la Sant’Egidio antica con visite alla Villa Romana, alla Fontana Helvius, alla Stele Pomponia Tyche, all’Acquedotto Romano e all’Abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis. Infine, si visiteranno i limoneti della Famiglia Parlato per conoscere le varietà di agrumi locali.

Il costo del tour

Il costo del tour è di 30 euro per i non tesserati al CTG, 25 euro per i tesserati, e ridotto per i ragazzi. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 14 giugno sul sito www.difoodintour.it. Il ritrovo è fissato alle 9:00 in Via Pulcinella 48.

Natalia Pepe