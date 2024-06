Incidente sulla SP Aversana, nel salernitano: auto si ribalta

Due automobili sono rimaste coinvolte in una collisione, con una delle vetture che è finita contro un Tir in sosta, capovolgendosi

Pontecagnano – Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale Aversana, nel tratto compreso nel comune di Pontecagnano-Faiano. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili sono rimaste coinvolte in una collisione, con una delle vetture che è finita contro un Tir in sosta, capovolgendosi.

L’allarme è stato lanciato prontamente e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Pontecagnano-Faiano per eseguire i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell’incidente. I soccorritori del VOPI (Volontari Operativi Protezione Interna) sono arrivati tempestivamente per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Il conducente della vettura capovolta ha riportato vari traumi a seguito dell’impatto. Dopo essere stato estratto dall’auto, è stato immediatamente trasportato all’Ospedale di Salerno, dove ha ricevuto le prime cure mediche. Attualmente non si hanno notizie dettagliate sulle sue condizioni, ma si spera che non siano in pericolo di vita.

Il traffico sulla SP Aversana ha subito forti rallentamenti a causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso, con la strada che è stata parzialmente chiusa per permettere agli agenti di effettuare i rilievi necessari e ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione e a rispettare le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni sull’incidente e sulle condizioni del conducente ferito.