Pavidas ospita Zoe Cristofoli nell’evento in collaborazione con Just Cavalli

Presso la sede di Pavidas a Castellammare di Stabia c’è stato l’evento in collaborazione con Just Cavalli. È stata presentata la collezione spring summer 2024 con il creative director Daniele Lombardo che insieme al titolare di Pavidas, Alfonso Parmendola, hanno dato il via al grande evento. Proprio il titolare di Pavidas ha affermato: “Questo evento che abbiamo creato nasce per creare una sinergia tra il brand e la boutique. Noi siamo in linea con le linee guida dell’azienda che veste una donna rock moderno. Per confermare la sinergia abbiamo creato questo evento con una mini sfilata”.

Anche il creative director ha voluto sottolineare: “Io volevo essere qui perchè Alfonso è un amico e poi questi eventi sono importanti perchè noi non vendiamo solo t-shirt o denim, ma noi creiamo un lavoro che va oltre, all’attitudine”.

Testimonial dell’evento la famosissima Zoe Cristofoli, moglie del calciatore del Milan Theo Hernandez. “E’ una collaborazione bellissima, ma non è una delle prime che fa Pavidas con Alfonso, dato che c’è un rapporto di amicizia oltre che lavorativo. Just Cavalli è un brand che mi rispecchia tantissimo perchè è per le donne forti che non hanno paura di ciò che pensa la gente”. La nota modella ha poi sfilato indossando i capi Just Cavalli insieme ad altri modelli.