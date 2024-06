Scafati: Santocchio, corsie preferenziali sui permessi a costruire

Scafati – Il rilascio di un permesso a costruire per l’assessore Antonella Di Palma ha sollevato polemiche nel Comune di Scafati. Il dirigente ha espresso parere positivo per la monetizzazione del permesso il 7 giugno 2022, e cinque giorni dopo la Giunta comunale ha approvato il provvedimento. Questa rapidità ha suscitato preoccupazioni di possibili trattamenti di favore, specialmente considerando i lunghi tempi di attesa che solitamente affliggono i cittadini comuni per pratiche simili.

La denuncia di Santocchio

L’avvocato Mario Santocchio, coordinatore di Fratelli d’Italia, ha sollevato il dubbio: “Siamo sicuri di non essere davanti a corsie preferenziali e referenziali? Lecito pensarlo, dal momento in cui semplici cittadini per pratiche simili attendono anni. Oppure consiglieri e assessori sono più ‘cittadini’ degli altri? In tal caso saremmo di fronte a fatti di una gravità inaudita, e meritano di essere prontamente denunciati.”

Santocchio ha inoltre sottolineato la mancanza di intervento della commissione Urbanistica, nota per la sua puntualità nelle convocazioni, chiedendo la pubblicazione delle procedure per garantire trasparenza. “Confidiamo, nel nome della trasparenza, lealtà e legalità, nella pubblicazione delle procedure da parte degli stessi interessati, affinché possano dimostrare di non avere avuto scorciatoie e trattamenti di favore.”

L’avvocato ha anche invitato il Presidente della Commissione Garanzia a verificare gli atti per escludere favoritismi. Ha infine esortato i consiglieri di maggioranza a intervenire per porre fine a quello che ha definito uno “scempio istituzionale” nei confronti dei cittadini di Scafati, “quelli senza santi in paradiso”.