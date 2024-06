Angri: due corpi senza vita rinvenuti in diverse zone della città Indagini in corso

Due corpi senza vita sono stati rinvenuti in diverse zone della città: il primo è stato scoperto in via Risi, mentre il secondo è stato trovato in via Cervinia, all’altezza dell’intersezione con Corso Italia.

In entrambi i casi non ci sarebbe alcuna connessione ma una semplice e fatale coincidenza. Il primo caso del corpo rivenuto in via Risi sembra che potrebbe ricondurre a morte violenta.

Nel secondo caso la morte della persona potrebbe ricondurre a cause naturali.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per accertamenti e rilievi del caso. Si attendono ulteriori aggiornamenti.