Franco Grimaldi rieletto a San Marzano sul Sarno: “Non mollerò mai”

Franco Grimaldi è stato rieletto consigliere comunale di maggioranza a San Marzano sul Sarno, unico rappresentante riconfermato della passata amministrazione. Durante la sua campagna elettorale, Grimaldi ha affrontato una competizione insolita, sfidando ben quattro membri della sua stessa famiglia. “Voglio più bene ai miei familiari di prima, ma la politica è un’altra cosa”, ha dichiarato dal palco, “quest’anno non mi avrebbe fermato neanche un esercito”.

Ringraziamento ai suoi elettori

Grimaldi ha voluto esprimere la sua gratitudine agli elettori: “Grazie alle persone che mi hanno votato, dandomi la loro fiducia!”. Ha sottolineato come il suo lavoro negli ultimi anni abbia portato risultati concreti, senza mai promettere nulla che non fosse il suo impegno per risolvere i problemi della collettività. “In tanti mi dicono che ho tolto parecchi sassolini dalle scarpe, ma io, come allora, guardo sempre avanti per la mia strada e per il bene di San Marzano”.

Un percorso politico

Grimaldi, vicino a Fratelli d’Italia nel consiglio comunale pur non essendo tesserato, ha voluto ricordare il suo percorso politico. “L’altra volta eravamo sei in consiglio e non dissero niente dopo che mi tolse le deleghe per due volte. Poi, nell’aprile 2022, mi posi all’opposizione della Zuottolo, la sfiduciai nel 2023 e l’ho battuta nel 2024”.

Riconfermato con una determinazione incrollabile, Grimaldi ha concluso: “Camminare a testa alta non ha prezzo e alla fine il tempo è galantuomo”. La sua rielezione è anche vista come continuità nel servizio della cittadina ma anche una promessa di impegno costante per il futuro di San Marzano sul Sarno che archivia una parentesi politica cittadina che è stata ritenuta da più parti “poco felice”.

Natalia Pepe