31enne muore dopo incidente in scooter, dolore nel casertano

Caserta è scossa da una tragedia che ha colpito duramente la comunità di San Leucio. Marco Pascariello, ingegnere di 31 anni originario della zona alta di Caserta, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Roma, città in cui risiedeva per motivi di lavoro.

L’accaduto

Il drammatico incidente è avvenuto su via Appia mentre Marco era in sella al suo scooter. Le circostanze dello schianto non sono ancora del tutto chiare, ma la violenza dell’impatto non ha lasciato scampo al giovane professionista.

Marco Pascariello lavorava a Roma come progettista per la Italferr, ma a Caserta era conosciuto e benvoluto da molti. Aveva frequentato il liceo Diaz e, nonostante gli impegni professionali nella Capitale, tornava spesso nella sua città natale per stare vicino ai suoi cari e amici.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Pascariello in questo momento di profondo dolore.

Fonte e Foto: Edizioni Caserta