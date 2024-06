Nocera Superiore, Gaetano Montalbano smentisce voci di apparentamento

Nocera Superiore – Gaetano Montalbano, ex sindaco di Nocera Superiore, ha categoricamente smentito le recenti voci che lo vedevano coinvolto in un apparentamento con uno dei due candidati al ballottaggio. Le notizie, diffuse da alcune testate, sono state definite da Montalbano come infondate e prive di qualsiasi verità.

Per chiarire la sua posizione, Montalbano ha indetto una conferenza stampa durante la quale ha ribadito di non aver stipulato alcun accordo o patto con i candidati in corsa. Egli ha voluto così porre fine alle speculazioni che stanno animando il dibattito politico locale, auspicando una campagna elettorale più trasparente e corretta.

Ai nostri microfoni il candidato alle scorse elezioni ha voluto ribadire la propria neutralità e distacco rispetto all’attuale tornata elettorale, sottolineando la necessità di concentrarsi su programmi e contenuti, piuttosto che su voci e illazioni.

Al termine della stessa, il dottor Montalbano, già sindaco di Nocera Superiore ha poi rinnovato il suo impegno per la città di Nocera Superiore, ribadendo il suo coraggio di rimettersi in gioco per il bene del proprio paese.

Alla Conferenza Stampa, Gaetano Montalbano era accompagnato dal coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Celano e dal commissario cittadino di partito Luca Soriente.