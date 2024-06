Una “cella” che diventa “culla”: ristrutturazione all’Umberto I

NOCERA INFERIORE – Da oggi, l’ex corsia dei detenuti al sesto piano dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore si trasforma in un centro per l’assistenza ai neonati di famiglie in difficoltà economiche e sociali.

Questo grazie all’iniziativa dell’associazione “La casa di Andrea”, fondata sei anni fa dall’ex infermiera Genoveffa Della Porta. La direzione sanitaria del Dea Nocera-Pagani-Scafati ha accolto la proposta dell’associazione, destinando gli spazi inutilizzati a scopi sociali.

La Casa di Andrea, nascita dell’associazione

Fondata nel 2018 da Genoveffa Della Porta con il sostegno della sorella Rita e di numerosi amici e colleghi, “La casa di Andrea” si è impegnata in molteplici iniziative di solidarietà, rivolte soprattutto ai bambini. L’associazione, inizialmente operativa presso la cappella ospedaliera e il convento di Santa Maria degli Angeli a Nocera Superiore, ha poi aperto una sede nel quartiere Piedimonte di Nocera Inferiore.

La storia di Della Porta è segnata da molte difficoltà, inclusa una grave ischemia che l’ha colpita poco prima della pensione, costringendola al coma per diverse settimane. Tuttavia, dalla sua sedia a rotelle, continua a dimostrare una grande umanità e solidarietà. L’associazione porta il nome di suo figlio Andrea, scomparso prematuramente, e rappresenta la combinazione di questi due dolori trasformati in un messaggio di speranza e gioia per chi è in difficoltà.

Oggi, 17 giugno, l’inaugurazione

L’inaugurazione del nuovo centro avviene il 17 giugno, data significativa in quanto coincide con il 34° anniversario della morte di Andrea. La cerimonia include una Santa Messa nella cappella ospedaliera, presieduta dal cappellano padre Massimo Pepe e dal parroco don Giuseppe Villani.

La nuova stanza de “La casa di Andrea” sarà un punto di riferimento per le famiglie dei neonati, continuando il lavoro di assistenza e supporto iniziato anni fa da Genoveffa Della Porta e la sua associazione.

