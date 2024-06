Gruppo Archeologico Nuceria, valorizzazione del patrimonio e iniziative culturali

Il Gruppo Archeologico Nuceria è un’associazione impegnata nella valorizzazione e nella tutela del patrimonio dell’antica Nuceria. L’organizzazione si dedica alla cultura della valorizzazione del patrimonio storico locale, operando principalmente sul territorio di competenza, ma con un impegno che si estende oltre il singolo comune per abbracciare l’intero agro nocerino.

Noi di Agro24 abbiamo raggiunto il giovane gruppo nel corso della Notte Bianca della Cultura, tenutasi qualche sera fa; un’iniziativa straordinaria che prevedeva l’apertura serale di diversi siti archeologici delle due Nocera, unite nell’arte, nella scultura e nell’archeologia anche grazie alle numerosi associazioni presenti sul territorio. Tra questi, spicca il Battistero di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore, uno dei gioielli del patrimonio locale.

“Collaboriamo con altre associazioni per promuovere eventi e iniziative che mettono in luce i siti archeologici della zona,” ci dicono i rappresentanti del gruppo, in particolare Davide Apicella, il quale ci ha portati con mano verso la scoperta dell’antico Battistero Paleocristiano, nella suggestiva notte di inizio estate.

La parrocchia di Santa Maria Maggiore, in particolar modo il parroco Don Fabio, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, offrendo il proprio supporto e collaborando attivamente per rendere possibile l’apertura straordinaria del Battistero. Questo monumento, come anche lo stesso Don Fabio, ai microfoni di Agro24, ha tenuto a precisare, “è un vero orgoglio dei nocerini”. L’eredità archeologica dell’antica Nuceria ha affascinato i visitatori con la sua bellezza e la sua storia, contribuendo al successo dell’evento. “Grazie al supporto della nostra parrocchia e alla collaborazione costante del Gruppo Archeologico Nuceria” – Spiega Don Fabio – “abbiamo deciso di aprire le porte del Battistero anche di notte. Speriamo che tante persone possano così rimanere affascinate da questo luogo meraviglioso, che sta riscuotendo un successo crescente, motivo di grande orgoglio per noi”.

Numerose iniziative per la valorizzazione del territorio

L’entusiasmo dei giovani protagonisti non finisce però qui.

Recentemente, il gruppo ha infatti partecipato con grande successo alle Giornate Europee dell’Archeologia 2024, tenutesi dal 14 al 16 giugno. “Abbiamo registrato un grande successo di pubblico,” affermano i rappresentanti. “L’iniziativa ha combinato aperture straordinarie, visite guidate e spettacoli teatrali, permettendo ai visitatori di scoprire e apprezzare il patrimonio archeologico di Avella, Nocera Superiore e Moio della Civitella in modo nuovo”.

Sono già in cantiere altre iniziative volte a far conoscere e valorizzare ulteriormente le bellezze del territorio. “Speriamo di continuare a coinvolgere e affascinare sempre più persone con la bellezza e la storia del nostro territorio,” concludono i rappresentanti del gruppo.

Grazie all’impegno di tutti, il patrimonio storico e culturale delle due Nocera può continuare a vivere e a crescere, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori in esperienze ricche di storia e fascino. Il percorso è ancora lungo, ma siamo sulla buona strada.