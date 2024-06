Ryanair atterra a Salerno: da agosto voli verso Bergamo, Torino e Londra

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (18 giugno) l’inizio delle operazioni all’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi a partire da agosto 2024. La compagnia offrirà 16 voli settimanali su 3 nuove rotte, creando oltre 100 nuovi posti di lavoro locali. Salerno diventerà il 32° aeroporto italiano del crescente network di Ryanair, che continua a investire, garantendo connettività e occupazione più di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Le 3 nuove rotte collegheranno Salerno a Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino, stimolando il turismo e le opportunità di business, oltre a fornire maggiore connettività ai cittadini e ai visitatori della Campania con le tariffe più basse d’Europa.

Il nuovo operativo di Ryanair su Salerno includerà:

3 nuove rotte: Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino

16 voli settimanali da/per Salerno

Oltre 130.000 passeggeri totali all’anno

Oltre 100 nuovi posti di lavoro

Ryanair ha dichiarato: “Mentre stiamo lanciando nuove rotte e garantendo crescita a Salerno, purtroppo siamo stati costretti a ridurre la connettività nella vicina Napoli a causa dell’ingiustificabile aumento del 30% dell’addizionale municipale/tassa sul turismo. A seguito della recente decisione del Consiglio di Stato di abolire un simile aumento a Venezia, Napoli rimane un’eccezione, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Altre regioni, come il Friuli-Venezia Giulia, stanno riducendo i costi di accesso per garantire maggiore connettività, turismo e posti di lavoro. Chiediamo al sindaco Manfredi di abolire immediatamente questo aumento per preservare connettività, turismo e occupazione in vista della stagione invernale.”

Il CEO di Ryanair ha aggiunto: “Siamo lieti di annunciare l’arrivo delle tariffe più basse d’Europa a Salerno con il lancio di 16 voli settimanali su 3 nuove rotte popolari da agosto 2024. Le nuove rotte porteranno a una significativa crescita del traffico e del turismo, aumentando le opzioni per i cittadini della Campania di viaggiare. Confermiamo che le rotte nazionali per Milano Bergamo e Torino continueranno anche nella stagione invernale 2024/25, offrendo connettività tutto l’anno e creando posti di lavoro per Salerno e l’intera regione Campania.”

Ha concluso: “Questa crescita a Salerno è in netto contrasto con la situazione a Napoli, dove siamo stati costretti a ridurre la connettività. Invitiamo il sindaco Manfredi a seguire l’esempio di Venezia e abolire l’ingiustificabile aumento della tassa per preservare connettività, turismo e occupazione. Inoltre, esortiamo il Governo italiano e gli altri Comuni a eliminare completamente l’addizionale municipale/tassa sul turismo in tutti gli aeroporti italiani. Se il Governo abolirà questa tassa regressiva, Ryanair investirà 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei, ulteriori 20 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro.”

Per celebrare l’arrivo di Ryanair a Salerno, la compagnia ha lanciato una promozione di 3 giorni sulle sue 3 nuove rotte con tariffe a partire da €24,99, in vendita solo su ryanair.com.