Andrea Annunziata: nuovi traguardi per i porti di Napoli e Salerno

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, Andrea Annunziata, ha espresso soddisfazione per l’imminente realizzazione delle banchine elettrificate nei porti di Napoli e Salerno. Lo mette in evidenza in una intervista, pubblicata dal quotidiano Il Mattino. Un traguardo fondamentale per la riduzione dell’inquinamento e il miglioramento della qualità della vita.

Il sistema

Con i fondi del Pnrr e le procedure di spesa dell’Adsp, tre navi da crociera potranno spegnere i generatori di bordo, riducendo significativamente le emissioni. Annunziata ha sottolineato l’importanza di produrre energia elettrica pulita tramite impianti fotovoltaici e, in futuro, con l’idrogeno. “Noi vogliamo produrre autonomamente energia elettrica”, ha dichiarato al quotidiano napoletano.

Politiche ecologiche

La questione del costo energetico è rilevante. Il Porto di Napoli parteciperà ai costi energetici grazie a un finanziamento UE di 570 milioni di euro per incentivare l’uso dell’elettricità terrestre. Annunziata ha anche evidenziato il crescente flusso turistico in regione, con i porti che ospitano fino a cinque navi da crociera al giorno.

L’innovazione che vede anche l’introduzione della piattaforma digitale per la gestione del traffico marittimo, ottimizzando lo scambio di informazioni a livello nazionale ed europeo. Annunziata ha messo in evidenza i lavori infrastrutturali in corso, come il prolungamento della diga foranea a Napoli e il ripristino della Banchina Rossa a Salerno, tesi a migliorare ulteriormente il traffico croceristico e il turismo.

