Fabio Siani abbandona Fratelli d’Italia e forma “Cava.0”

Cava De’ Tirreni – Fabio Siani ha ufficialmente lasciato Fratelli d’Italia, comunicando la sua decisione attraverso una lettera inviata al viceministro Edmondo Cirielli e agli altri organi regionali, provinciali e cittadini del partito.

L’ex dirigente meloniano ha da tempo fondato il movimento civico “Cava.0”, con il quale sembra intenzionato a partecipare alle prossime elezioni amministrative.

Lo stesso Fabio Siani ha spiegato che la sua decisione è maturata dopo anni di confronto con diverse compagini cittadine, portandolo a riflettere profondamente e a orientarsi verso una soluzione civica. «Il percorso degli ultimi anni ha stimolato una profonda riflessione – ha dichiarato – che mi ha portato a persistere nell’originaria idea di orientare il cammino avviato verso una soluzione civica e mi ha convinto della necessità di lavorare oltre i partiti, per poter coinvolgere finalmente chi, per ragioni ideologiche, sino ad ora ha ritenuto di non contribuire con il proprio bagaglio di esperienza e professionalità». Ha chiarito, tuttavia, che non c’è nessun sentimento di ostilità nei confronti dei partiti.

Le critiche all’amministrazione attuale

Siani non ha risparmiato critiche agli attuali amministratori cavesi, accusandoli di mancanza di visione e di gestione mediocre della città: «È inutile attendersi un cambiamento che non è nelle corde né nel cuore del ceto politico che governa la città: l’amministrazione comunale vivacchia alla giornata, nel grigiore e nella sciatteria più totale, indolente, confusionaria fino all’irritazione».

Luigi Napoli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha espresso delusione per l’atteggiamento di Siani: «Ormai da un anno si era allontanato dal partito per costruire un progetto esclusivamente civico che non comprendeva i partitini. Abbiamo, intanto, ben lavorato ottenendo alle europee il 32% dei consensi. Le nostre strade si dividono qua».

Anche il sindaco Vincenzo Servalli ha risposto alle valutazioni di Siani sull’amministrazione comunale: «Abbiamo risolto problemi storici che attendevano da decenni una soluzione. Basterebbe questo a suggerire riflessioni certo critiche ma almeno più oneste intellettualmente».