Mercato San Severino: anziana aggredita durante una rapina, ladri in fuga

MERCATO SAN SEVERINO – Notte di terrore nella frazione Spiano di Mercato San Severino, dove una banda di quattro malviventi ha fatto irruzione in una casa monofamiliare, aggredendo una donna ultrasettantenne e suo figlio, e fuggendo con un bottino di circa mille euro.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2:30 di notte, quando tre ladri, con il volto coperto, hanno rotto le inferriate e forzato la porta interna dell’abitazione, mettendo tutto a soqquadro in cerca di denaro. Destata dal rumore, l’anziana proprietaria ha affrontato i malviventi, cercando di strappare il passamontagna a uno di loro. In risposta, uno dei ladri l’ha colpita violentemente con una spranga, provocandole una sospetta frattura al braccio.

Il figlio della donna, accorso per aiutare la madre, è stato colpito con un pugno in pieno viso. I ladri sono riusciti a individuare il luogo in cui era custodita la pensione della donna, e sono fuggiti con i contanti, grazie anche al quarto complice che li attendeva fuori in macchina.

La famiglia ha immediatamente dato l’allarme ai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che si sono messi sulle tracce dei malviventi, tuttora in fuga. Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari della “Solidarietà” di Fisciano, che hanno prestato le prime cure ai feriti. L’anziana, oltre ad essere sotto choc, è stata trasportata e ricoverata all’ospedale “Gaetano Fucito” di Curteri, dove è stata monitorata attentamente. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Il figlio ha riportato solo un occhio gonfio, senza necessità di ospedalizzazione.

I carabinieri sono ora impegnati nella ricerca dei responsabili di questa violenta rapina, che ha sconvolto la tranquilla comunità della Valle dell’Irno.