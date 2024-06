Nuovi loculi per il cimitero di Pagani, ok alla realizzazione

Svolta importante per il cimitero comunale di Pagani, si prepara il recupero di progetto del lotto Villani e una nuova partecipazione al servizio di manutenzione e cura del verde presente.

Ampliamento strutturale

L’iniziativa di ampliamento della struttura di via Leopardi è in ballo da anni e rappresenta una questione aperta in città, viste le tanti concessioni dei loculi già garantite dall’ente. Questo stato di mancata realizzazione ha creato anche contenziosi di carattere amministrativo, con l’Ente, passando per la Commissione straordinaria di liquidazione, che è stata obbligata anche a risarcire alcuni cittadini che hanno chiesto il rimborso di parte.

L’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco, attraverso l’organizzazione dell’assessore ai Lavori pubblici, Augusto Pepe, e al consigliere comunale delegato ai servizi cimiteriali, Tommaso Passamano, ha dovuto affrontare in questo primo mandato diverse questioni legate alla funzionalità e alla manutenzione dell’intero luogo di culto. Novità importante riguardano proprio il lotto Villani, finalmente pronto a partire dopo anni di passi indietro tra diverse amministrazioni. In settimana è prevista una delibera di giunta che approverà di fatto la nuova progettazione immaginata dall’Ente dopo un lungo lavoro tra le parti tecniche. Si realizzerebbero così circa un centinaio di loculi a impattare sulla larga domanda esistente sul territorio con tanto di maggiori introiti per la gestione cimiteriale.

La gestione del verde

Altro tema delicato sul fronte cimiteriale è quello della gestione del verde pubblico. Su questo ora l’amministrazione comunale di Lello De Prisco è decisa a trovare una soluzione organizzativa definitiva attraverso la società in house dell’Ente, la Sam.

Alfonso Romano