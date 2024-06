Paestum Pizza Fest: il programma completo dell’evento

Dal 28 al 30 giugno 2024, il Next – Ex Tabacchificio di Paestum ospiterà la seconda edizione del Paestum Pizza Fest, organizzata e promossa da Erre Erre Eventi. Questo evento inclusivo mira a valorizzare la biodiversità alimentare del Cilento, una comunità simbolo della Dieta Mediterranea e del Parco Nazionale, attraverso l’arte bianca, celebrando la tradizione e l’innovazione nel mondo della pizza. La location, con i suoi ampi spazi, è simbolo del recupero post-industriale di un’area vicina ai templi, rendendola la cornice ideale per la manifestazione. Roberto Jannelli e Rosario Augusto, ideatori e coordinatori dell’evento, promettono tre giorni indimenticabili per gli appassionati e cultori della pizza: “Il Paestum Pizza Fest è un’opportunità straordinaria per scoprire la ricchezza del Cilento e la cultura della pizza. Abbiamo curato ogni dettaglio per offrire un’esperienza unica, promuovendo sostenibilità, inclusività, territorio e condivisione. Vi aspettiamo a Paestum per celebrare insieme l’arte bianca.”

Le Vie della Pizza

Il festival ospiterà 24 pizzerie d’eccellenza, suddivise in cinque aree tematiche, le vie della pizza, permettendo a ciascuno di scegliere e gustare vari stili di pizza comodamente seduti nell’area centrale della struttura.

Via della Pizza Tradizionale

Via della Pizza in Teglia

Via della Pizza in Pala

Via della Pizza Contemporanea

Via della Pizza Gluten Free

Elenco delle pizzerie partecipanti in ordine alfabetico:

A’ Puntella – Salerno

Antica Pizzeria Da Michele – Salerno

Boris – Capaccio

Cilentum Pizza/Pizzeria Panoramica – Giungano

Da Chicchetto – Sicignano degli Alburni

DaZero – Vallo della Lucania

Don Antonio 1970 – Salerno

Errico Porzio – Salerno/Napoli

Gia Giu’ – Salerno

I Borboni – Pontecagnano

Il Giardino Degli Dei – Salerno

Le Grotticelle – Caggiano

Màdia – Salerno

Mulino Urbano – Salerno

Napò Sushi & Pizza – Teggiano

Nicola Noschese – Pontecagnano

O’ Sarracin – Nocera Inferiore

Pizzeria Positano – Capaccio

Pizzeria del Corso – Capaccio

Pizza in Grammi – Pozzuoli

Storie di Pane – Vallo della Lucania

Vincenzo Capuano – Cava De’ Tirreni

Varnelli bistrot – Pompei

Vanacore – Salerno

Masterclass con Vini, Bollicine, Birra e Mixology

Il Paestum Pizza Fest promuove la cultura del bere moderato e dei prodotti locali. La giornalista Antonella Amodio, autrice di “Calici & Spicchi”, insieme all’associazione sommelier Campania, delegazione di Cilento e Vallo di Diano, organizzerà masterclass sugli abbinamenti di vino e bollicine. Alfonso del Forno, esperto birraio, guiderà i partecipanti in un viaggio nel mondo gluten free e della birra.

Diretta Radio – Talk Show

Ogni sera, Rossella Pisaturo e Bruno Sodano ospiteranno pizzaioli, esperti del settore, giornalisti, influencer, produttori, personaggi della cultura e dello spettacolo per una diretta che racconterà l’evento live.

Area Lounge

In uno spazio esclusivo, gli ospiti possono godere di un ambiente raffinato e accogliente, ideale per seguire le esibizioni dei maestri pizzaioli e le degustazioni.

Area Bimbi

Il Paestum Pizza Fest è un evento di gusto, cultura e divertimento anche per i più piccoli, che avranno uno spazio tutto loro. Paestumlandia ha organizzato un parco giochi per intrattenere i bambini durante l’evento.

Area Coldiretti

Grazie alla collaborazione con Coldiretti, il Paestum Pizza Fest diventa un’occasione per gustare la pizza e celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio. All’interno del festival sarà possibile visitare e acquistare presso il mercatino di “Campagna Amica”, promosso da Coldiretti, favorendo il consumo di prodotti locali e stagionali, promuovendo così la filiera corta e sostenendo i piccoli produttori del territorio.

Vademecum

Le tre serate del festival saranno animate da momenti musicali tematici, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. I biglietti d’ingresso sono disponibili anche online per la prevendita su www.postoriservato.it con diverse opzioni di acquisto. È disponibile un comodo parcheggio.

Menu Pizza Fest: €15.00 Include una pizza intera, un trancio di pizza in teglia o in pala, una bibita e un caffè o amaro.