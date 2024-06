Camera Penale di Nocera Inferiore: sciopero fino al 28 Giugno

Nocera Inferiore – Nonostante alcuni progressi nelle questioni di organico, la Camera Penale di Nocera Inferiore conferma l’astensione dalle udienze fino al 28 giugno. Gli avvocati penalisti, guidati dal presidente Nobile Viviano, protestano contro i persistenti disagi logistici e organizzativi che affliggono il Tribunale di Nocera Inferiore.

Le segnalazioni

Tra le criticità segnalate, spicca l’assenza di una sala Tiap adeguata, essenziale per il trattamento informatico degli atti processuali. Nonostante in altre procure con carichi di lavoro minori esista almeno un banchetto con un computer, a Nocera questa infrastruttura manca. Inoltre, la Camera Penale lamenta la mancata individuazione di spazi adeguati per il proprio utilizzo e per l’Udepe di Salerno, nonché la gestione caotica delle udienze, con oltre 35 processi fissati al giorno e un carico di lavoro insostenibile per magistrati e personale amministrativo.

In risposta, il capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giovanni Ferrentino, ha comunicato che sono stati previsti significativi incrementi di organico. Cinque magistrati straordinari e quindici addetti all’ufficio del processo sono stati assegnati al Tribunale di Nocera Inferiore per migliorare l’efficienza operativa. Inoltre, sono in corso interventi di manutenzione del Palazzo di Giustizia, con alcuni già completati e altri in esecuzione.

Nonostante queste misure, la Camera Penale sottolinea che i disservizi organizzativi e logistici non sono stati risolti, mantenendo quindi lo sciopero fino al 28 giugno per evidenziare l’urgenza di ulteriori interventi per garantire un’adeguata amministrazione della giustizia.