Luca Cascone: annuncia nuovi collegamenti per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi

Il consigliere regionale e presidente della IV commissione, Luca Cascone, ha annunciato importanti novità riguardanti i collegamenti da e per l’aeroporto “Salerno – Costa D’Amalfi” con il resto della regione.

I nuovi collegamenti

“In vista del decollo dei primi voli, in questi mesi abbiamo lavorato con tutti gli Enti territoriali di riferimento – Provincia e Comune di Salerno, Comuni di Battipaglia, Bellizzi e Pontecagnano – gli operatori del settore e Gesac per garantire i collegamenti da e per l’Aeroporto ‘Salerno – Costa D’Amalfi’, partendo dal Piano Voli e in funzione dell’attuale stato dei servizi minimi e autorizzati”, dice Cascone.

La rete regionale

Sono state definite le prime autorizzazioni per i collegamenti via autobus da e per la costiera Cilentana, Pompei, Battipaglia e per i grandi nodi intermodali di Napoli, Salerno e Afragola. “Saranno garantite navette dirette che metteranno in connessione, in maniera veloce (via autostrada), l’aeroporto e la stazione di Salerno, da dove i turisti potranno poi facilmente proseguire con i propri itinerari utilizzando le vie del mare e i collegamenti su ferro e gomma”, ha spiegato Cascone.

Altri servizi

A breve saranno integrati servizi per le costiere Sorrentina e Amalfitana e per le stazioni di Battipaglia ed Eboli. “Grazie alla collaborazione di tutti è stato inoltre siglato un protocollo per garantire un servizio taxi autorizzato che sarà identificabile attraverso un adesivo, a garanzia degli operatori e dei turisti”, ha aggiunto.

Conclusione

Infine Cascone ha voluto sottolineare l’importanza del progetto: “Continueremo a lavorare alacremente per lo sviluppo e il potenziamento dell’infrastruttura che nel giro di qualche anno porterà un contributo fondamentale all’economia di tutto il territorio”.

Natalia Pepe