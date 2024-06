Scafati. Rigenerazione ex Cartiera, il punto di Avagnano (video)

Scafati. Rigenerazione ex Cartiera, il punto di Avagnano

Il presidente della commissione consiliare urbanistica e ambiente spiega il lavoro compiuto da uffici tecnici e amministrazione negli ultimi mesi sul delicato tema legato alla riqualificazione dell’area industriale privata.

L’area a raggi X

Rigenerazione del complesso industriale di via Madonelle a Scafati ai raggi X all’interno della commissione consiliare Urbanistica. L’argomento da ormai quasi dieci anni divide il dibattito pubblico e politico in città per le ambizioni di riqualificazione commerciale e residenziale della società privata che possiede l’area a due passi dalla galleria commerciale Plaza. Un tema importante che lega opportunità economiche con la necessità di garantire la giusta vivibilità del circondario, e che è stato affrontato negli scorsi mesi con estrema minuzia nella commissione guidata da Gennaro Avagnano, che racconta i vari passaggi che hanno portato all’ultima approvazione in consiglio comunale dell’atto di convenzione stipulato tra privato ed ente comunale per quanto concerne il recupero dell’area residenziale.

Nuovi strumenti urbanistici

Per Avagnano il grande lavoro portato avanti palesa però la necessità forte di iniziare a lavorare per la modifica di strumenti urbanistici, come PUC e PUA, vecchi di decenni, e che rappresentano un problema non solo per la cittadinanza, ma anche per la stessa azione amministrativa, decisa a intervenire a partire dal sindaco Pasquale Aliberti.

Il servizio è di Alfonso Romano