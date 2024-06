In poche sere i malviventi sono riusciti a realizzare ben due colpi in Via Quarto II. Da diversi giorni la zona sembra essere stata "puntata"

Angri. Notte da incubo in Via Nazionale, ladri in azione: zona “puntata”

Ladri in azione in Via Nazionale ad Angri. Da diverse sere le abitazioni delle traverse di Via Canneto, Via Quarto I e II e Via Nazario Sauro a Sant’Egidio del Monte Albino sono sotto scacco dei ladri. In poche sere i malviventi sono riusciti a realizzare ben due colpi in Via Quarto II. Da diversi giorni la zona sembra essere stata “puntata” dai malintenzionati che approfittando anche di brevi assenze dei proprietari riescono a piazzare, con lestezza e rapidità, il loro colpo. L’ultimo nella serata di ieri, poco dopo le 23,00, e forse solo il provvidenziale tam tam della chat dedicata dei residenti ha evitato un bottino ben più cospicuo per i ladri che approfittano di ogni vulnerabilità e distrazione per portare a termine le loro cattive intenzioni.

Tensione alta

È alta l’attenzione sopratutto nelle prime ore notturne. Anche le forze dell’ordine sono state allertate dai residenti che hanno alzato il livello di guardia nelle traverse che connettono con Via Nazionale. Coinvolti nel “giro di furti” anche gli abitanti di confine a Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani, per intendere Via Albanese situata nell’ex zona contesa.