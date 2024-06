Ercolano. Turista muore sul sentiero che porta al Vesuvio

Ercolano. Muore sul sentiero che porta al Vesuvio. Un turista inglese di 56 anni, è deceduto a causa di un infarto mentre si avvicinava al cratere durante l’escursione sul vulcano. L’uomo originario degli Stati Uniti, era in vacanza a Napoli con la sua compagna quando è crollato improvvisamente al suolo. La compagna ha spiegato che aveva subito un intervento cardiaco nelle settimane precedenti.

Il soccorso

Le Guide Vulcanologiche del Presidio Vulcano Vesuvio sono intervenute immediatamente, tentando di rianimarlo per oltre 40 minuti utilizzando i defibrillatori disponibili nel Parco. Nonostante la rapidità dei soccorsi e l’arrivo dell’ambulanza, non c’è stato nulla da fare per l’uomo che lascia la compagna e due figli. I Carabinieri della Stazione di Ercolano sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari.

Il dramma

La tragedia sottolinea l’importanza di predisporre adeguate misure di sicurezza per chi decide di scalare il Vesuvio. Le condizioni ambientali difficili e il percorso impegnativo rappresentano un rischio anche per chi è in buona salute, soprattutto se affetto da patologie cardiache.

Il Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. L’ente Parco esorta, inoltre, tutti i visitatori a seguire le indicazioni dei sentieri e rispettare le norme di sicurezza. In caso di malessere, è fondamentale avvisare con tempestività il personale del Parco.

Natalia Pepe