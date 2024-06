Villa Comunale nel degrado: la denuncia di Fratelli d’Italia a Scafati

Fratelli d’Italia di Scafati ha denunciato il degrado della villa comunale, sottolineando l’abbandono e la mancata manutenzione nonostante gli ingenti investimenti. L’ex presidente del consiglio e attuale coordinatore cittadino del partito di Meloni, Mario Santocchio, si è fatto portavoce del malcontento generale.

L’accusa

“Al primo cittadino piace nascondere la polvere sotto al tappeto. Per lui la Villa si ferma al solo parco giochi, mentre tutto il resto è nel pieno abbandono”, ha dichiarato Santocchio. “Nonostante i lavori di riqualificazione che gli abbiamo lasciato, non sono stati capaci di vigilare e garantire il pieno soddisfacimento del capitolato d’appalto. Oggi non è un caso se dopo aver speso un milione di euro, mancano le pompe di irrigazione.”

Il suggerimento

Santocchio ha suggerito al sindaco Pasquale Aliberti di affidare la manutenzione della Villa alla società partecipata Acse, come già avviene per il cimitero. “Ma alla allegra combriccola non interessa, perché lo scopo, come da ‘vizietto’, è certamente quello di dare all’esterno l’affidamento, con spreco di soldi, accumulo di debiti e favori elettorali agli amici e agli amici degli amici.” dice Santocchio.

Santocchio mette in evidenza che la situazione è stata resa ancor più paradossale dall’affissione di manifesti 6×3, con la scritta “La Villa Rinasce”, nonostante lo stato di abbandono visibile a tutti. Santocchio conclude con l’ennesimo appello: “Invitiamo l’amministrazione a prendersi le proprie responsabilità e a intervenire per risanare una situazione che continua a peggiorare, arrecando disagio ai cittadini che meritano di poter godere di uno spazio pubblico ben curato e sicuro.”