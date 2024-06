Calcio, Europei: Oggi è il giorno di Italia – Croazia. Probabili formazioni e altro

L'Italia di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro la Spagna, torna in campo a Lipsia questa sera per affrontare la delicata sfida contro la Croazia.

L’Italia di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro la Spagna, torna in campo a Lipsia questa sera per affrontare la delicata sfida contro la Croazia. Gli Azzurri devono almeno pareggiare per accedere agli ottavi di finale come secondi classificati nel Gruppo B, mentre la Croazia è obbligata a vincere per evitare una prematura eliminazione dagli Europei, che potrebbe segnare la fine della carriera in Nazionale per il capitano Luka Modric.

Dopo la sconfitta contro la Spagna, Spalletti è orientato a cambiare la formazione rispetto alle prime due partite in Germania. Retegui potrebbe sostituire Scamacca al centro dell’attacco, mentre Jorginho, favorito su Fagioli, dovrebbe guidare il centrocampo con Cristante e Barella in posizioni più avanzate. Sulle fasce confermato Chiesa, con la novità Cambiaso sulla destra. In difesa ci saranno cambiamenti, con Darmian, Di Lorenzo e il recuperato Dimarco in ballottaggio per due posti. Nella formazione croata, invece, occhi puntati su Modric, Kramaric e Petkovic.

Probabili Formazioni

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Petkovic. CT Dalic.

ITALIA (4-2-3-1): Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui. CT Spalletti.

Dove vedere il match in TV