Pagani, materiale sospetto nel cantiere di Rigenerazione Urbana di Via Pittoni

Non vi è alcun rischio per la cittadinanza, ma i lavori riprenderanno solo dopo la caratterizzazione completa del sito

Pagani – Il cantiere di Via Tenente Marco Pittoni, attualmente interessato dai lavori di Rigenerazione Urbana, ha visto il ritrovamento di materiale sospetto. Si ritiene importante informare e rassicurare i cittadini delle aree circostanti che non ci sono rischi per la loro salute.

Durante le prime fasi di scavo, l’impresa esecutrice dei lavori ha rinvenuto del materiale che presumibilmente conteneva amianto. La Direzione Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza hanno emesso un ordine di servizio per la sospensione dei lavori e hanno dato le prime indicazioni per la messa in sicurezza dell’area. Questo ha incluso la delimitazione e la copertura dell’area interessata.

La ditta incaricata ha eseguito le analisi del materiale rinvenuto ed è stato confermato che il materiale conteneva crisolito, una forma di amianto. Di conseguenza, l’Ufficio competente ha notificato l’ASL e l’Arpac, confermando la sospensione dei lavori e avviando le necessarie attività di gestione in sicurezza dei suoli contaminati, come previsto dal DPR 120/2017.

Si ribadisce che non vi è alcun rischio per la cittadinanza, ma i lavori riprenderanno solo dopo la caratterizzazione completa del sito.