Torna la Notte Bianca a Salerno: info e dettagli

Manca ormai poco alla XII edizione della Notte Bianca di Salerno, in programma in quattro piazze di Salerno sabato 6 e domenica 7 luglio, organizzata dalla Fenailp, Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti e presentata questa mattina alla Camera di Commercio di Salerno.

Venerdì 5 luglio alle 20:30 al Maremò Beach Club, il giornalista Attilio Romita condurrà una serata di festa che culminerà con la consegna di quattro premi. Il Premio “Notte Bianca Salerno” alla memoria dell’artista salernitano Luciano Schiavone sarà assegnato ad artisti salernitani che si sono distinti nello spettacolo, nella cultura, nell’arte, nelle professioni e nello sport a livello nazionale e internazionale. Il riconoscimento sarà suddiviso in due sezioni: New Generation e Special Awards. Il primo andrà a Giulio Della Monica, attore salernitano protagonista della serie TV Rai “Per Elisa – Il caso Claps”. Il secondo a Vittoriana Abate, giornalista e conduttrice Rai, nonché scrittrice e autrice di programmi come Porta a Porta, e ad Angelo Di Gennaro, che quest’anno festeggia 40 anni di attività come “comico al servizio del cittadino”.

Il Premio Andrea Carrano, in memoria del Cavaliere del lavoro e imprenditore alberghiero di Ravello, sarà ritirato da Don Tonino Palmese, salesiano e Presidente della Fondazione Polis della Regione Campania, istituita a sostegno dei familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata, e garante per il Comune di Napoli per i diritti dei detenuti.

Sarà un’edizione anche nel segno di Paolo Morelli. Sabato 6 luglio alle 17, nella Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno, si terrà la presentazione del romanzo d’esordio del chitarrista degli Alunni del Sole, Bruno Morelli, che ricorda il fratello nel libro “Alunni del Sole. Paolo Morelli, l’inventore dell’armonia”. Durante l’incontro sarà svelato un quadro del fratello Paolo, musicista e pittore, del valore di oltre 15 mila euro, che Morelli ha deciso di donare all’ente camerale.

La Notte Bianca si articolerà in due serate: sabato 6 luglio dalle 22, in Piazza Monsignor Grasso a Mercatello, ci sarà il concerto degli Alunni del Sole, seguito da Angelo Di Gennaro. Alla stessa ora, in Piazza della Libertà nel quartiere Pastena, si esibiranno Demo Morselli con Marcello Cirillo e Peppe Iodice. In Piazza G. Gloriosi a Torrione, ci sarà il Mash Up Live anni ’90, seguito da Ciccio Merolla. Domenica 7 luglio, la Notte Bianca si sposterà nel centro di Salerno con il concerto di Gigi Finizio in Piazza Portanova.

Alla conferenza stampa era presente anche il comico Angelo Di Gennaro, che ha dichiarato: “Festeggio a Salerno i miei 40 anni di attività. Per me era fondamentale essere qui. Ho un legame viscerale con la città. Salerno è stata per me come un medico. Quando ero più giovane, c’è stato un periodo in cui mi ero arreso, non volevo più fare questo mestiere; Salerno mi diede un motivo per continuare. Non smetterò mai di amare Salerno”.

Dalle 17 del 6 luglio fino alle 3 di notte del 7 luglio sarà garantito il servizio gratuito di navette tra Stadio Arechi e Via Leucosia, con ritorno. La metropolitana sarà attiva fino alle 3 di notte del 7 luglio, con l’ultima corsa alle 2 di notte dell’8 luglio.