Angri. Via Nazionale: caccia ai ladri durante la processione di San Giovanni Battista

Notte di tensione in Via Nazionale: caccia ai ladri durante la processione di San Giovanni Battista. Ronde per difendere la zona

Ad Angri un’altra notte di caccia ai ladri si è consumata in Via Nazionale, tra Via Canneto e la Prima Traversa Quarto, proprio durante la processione del patrono San Giovanni Battista. Mentre la zona accoglieva con devozione il santo patrono, i residenti sono stati costretti a richiedere l’intervento dei carabinieri. Proprio gli abitanti della zona allertati nella chat dedicata hanno chiesto anche l’intervento dei carabinieri.

Un varco per i ladri

Una pattuglia dell’arma inviata sul posto ha perlustrato la zona. Secondo i residenti potrebbero essere quattro gli individui sospetti che avrebbero creato anche una via di fuga da Via Canneto e via Quarto I. La situazione sta destando allerta massima, tanto che molti residenti hanno organizzato ronde nelle traverse per proteggere il le loro abitazioni da questi soggetti che, a quanto pare, si introducono con scaltrezza e coraggio nelle abitazioni senza nessun timore. Sono già due i furti registrati in Via Quarto.