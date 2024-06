Baronissi, carenza di medici: l’allarme della neosindaca Anna Petta

A Baronissi continua l’allarme per la carenza di medici di famiglia. Il neo sindaco Anna Petta ha inviato una lettera all’Asl salernitana, indirizzata al direttore generale Gennaro Sosto e alla direzione del Distretto 67, segnalando un problema che già nei mesi scorsi era apparso preoccupante a causa dei pensionamenti. Da gennaio, in particolare, due professionisti non sono più a disposizione dei cittadini, creando un vuoto insostenibile per l’assistenza. Numerose le segnalazioni da parte dei residenti, costretti a contattare medici nei comuni limitrofi per sopperire alla situazione di disagio.

«Il medico di famiglia rappresenta il primo e fondamentale baluardo del Servizio sanitario nazionale», sottolinea Petta. «È colui che garantisce una sanità di prossimità, un supporto immediato e continuo per la popolazione. La mancanza di medici di base, se non affrontata prontamente, rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza sanitaria per la nostra comunità. Si invita pertanto la Asl a considerare con la massima urgenza l’avvicendamento dei medici che andranno in pensione. È fondamentale che queste posizioni vengano sostituite quanto prima per evitare un collasso del sistema sanitario locale. Non possiamo permettere che i nostri cittadini rimangano senza l’assistenza medica di cui hanno bisogno e a cui hanno diritto».

Il primo cittadino sollecita un incontro per discutere dei prossimi interventi, nella speranza di andare oltre soluzioni-tampone che consentano di sopperire alla carenza solo temporaneamente. «L’amministrazione comunale è pronta a collaborare attivamente con la Asl per garantire il miglior servizio possibile ai nostri cittadini», afferma Anna Petta.