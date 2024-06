D’Acunzi nuovo sindaco di Nocera Superiore: le dichiarazioni di Montalbano

Gennaro D’Acunzi è stato eletto nuovo sindaco di Nocera Superiore, superando al ballottaggio Enrico Bisogno con il 60,76% delle preferenze. Gaetano Montalbano, prossimo consigliere comunale di opposizione, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza del lavoro svolto e la necessità di riflettere sulla bassa affluenza elettorale.

«Credo che il risultato del ballottaggio sia stato frutto anche di un lavoro enorme che abbiamo svolto alla luce del sole senza chiedere nulla in cambio – dichiara Gaetano Montalbano, prossimo consigliere comunale di opposizione -. Avevo tastato alla perfezione l’umore del territorio nocerino, al punto da prevedere con largo anticipo le percentuali dei due contendenti alla poltrona di sindaco.

Una riflessione va fatta sulla scarsa affluenza alle urne, con oltre il 20% in meno rispetto al primo turno che probabilmente deve aprire più di qualche interrogativo sull’intero sistema elettorale.

A Gennaro D’Acunzi vanno i miei complimenti, anche per lo stile adoperato nell’intera campagna elettorale svolta. Ora ci aspettiamo che lavori per il bene dei nostri concittadini e sono convinto che non deluderà la città, anche perché nelle nostre chiacchierate, in cui non si è mai discusso di poltrone o di eventuali spartizioni di poteri, abbiamo già toccato diverse problematiche da risolvere in tempi estremamente breve. Per quanto ci riguarda – ha concluso Gaetano Montalbano – ribadiamo la soddisfazione per il risultato ottenuto e per essere gli unici rappresentanti di un partito nel prossimo Consiglio comunale di Nocera Superiore».

Montalbano ha dunque elogiato D’Acunzi per la sua condotta durante la campagna elettorale e ha manifestato fiducia nella sua capacità di lavorare per il bene della comunità.