Aeroporto di Salerno. Garantiti collegamenti diretti con le navette di Busitalia

Nei giorni scorsi è stato firmato il protocollo d’intesa per il servizio taxi tra i Comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Bellizzi e Battipaglia, in vista dell’inaugurazione dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, prevista per l’11 luglio.

Inoltre, per garantire i collegamenti con l’aeroporto, saranno attive le navette di Busitalia Campania che, tramite l’autostrada, collegheranno l’aeroporto alla stazione ferroviaria di Salerno tutti i giorni, in coincidenza con i voli in programma. Il costo della tratta Salerno-Aeroporto sarà di 5 euro, con un supplemento di 5 euro per eventuali bagagli extralarge.