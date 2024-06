Carabinieri, arrivano i rinforzi alla stazione di Angri, appello accolto da 16 unità si passa a 22 militari

Buone notizie per la sicurezza ad Angri. A partire dal primo luglio, la caserma dei carabinieri, diretta dal comandante Andrea Cinque, passerà ufficialmente da 16 a 22 unità.

Per i primi di luglio è atteso infatti l’ultimo carabiniere che arriverà in forza alla caserma di via Dante Alighieri. Un rinforzo atteso e sperato da tanto tempo dai cittadini, che potrà garantire un controllo del territorio più capillare ed efficace. L’estate scorsa, la città aveva subito un’ondata di furti, a opera presumibilmente di bande provenienti dall’hinterland napoletano, che agivano con spregiudicatezza, colpendo anche con i membri delle famiglie all’interno delle abitazioni. Un periodo nero per gli angresi. Via di fuga preferita la Statale 268 diretta verso l’hinterland vesuviano. La tensione tra i cittadini era salita alle stelle tra ronde notturne e avvistamenti comunicati in tempo reale sui social. Tutto questo una sera spinse il sindaco Cosimo Ferraioli a intervenire subito in diretta sul web per rassicurare la popolazione e annunciare l’avvio di iniziative per contrastare il fenomeno, tra cui la richiesta di potenziare il numero di carabinieri della locale caserma. Le richieste del primo cittadino erano state sostenute anche dal gruppo locale di Fratelli d’Italia e dall’esponente di opposizione in consiglio comunale, Vincenzo Ferrara.

La richiesta

«Alla mia richiesta di incrementare il numero di carabinieri locali – ricorda il sindaco Ferraioli – mi veniva risposto dai ministeri competenti che non fosse possibile per mancanza di risorse economiche dovute al taglio della spesa pubblica».

La notizia del potenziamento della caserma sarà accolta ora con grande soddisfazione dalla cittadinanza, che spera che il numero di unità possa crescere ulteriormente e che siano affiancati pure da nuovi mezzi di controllo. Tuttavia, mentre la caserma dei carabinieri gode adesso di un incremento di personale, il comando di polizia municipale, diretto da Anna Galasso, continua a soffrire di gravi carenze di organico. Ancora pochissimi agenti a fronte del numero crescente di abitanti. Una situazione che desta preoccupazione e che si spera venga risolta al più presto al fine di aumentare la difesa e la sicurezza dei cittadini angresi.

