Il PD rilancia la sfida: successo al Sud e nuove prospettive per Angri

Il Partito Democratico si conferma il secondo partito del Paese e il primo al Sud, un risultato che carica di responsabilità i suoi membri. L’obiettivo principale resta quello di rilanciare il partito con una squadra forte e coesa, mettendo al centro della proposta politica la battaglia contro l’autonomia differenziata.

Angri risponde

Anche ad Angri, i risultati elettorali dell’ultima tornata europea sono stati incoraggianti, con i candidati Lucia Annunziata e Lello Topo tra i più votati. “Ringrazio tutte le persone che ci hanno sostenuto, tutti i militanti per l’impegno profuso in una competizione minata dalla sfiducia, dall’astensionismo e dall’ondata dell’ultra – destra,” ha dichiarato il coordinatore locale del PD Gianluigi Esposito. “Inviteremo presto qui ad Angri i nostri eletti all’Europarlamento per tenere viva l’attenzione sulle urgenze del nostro territorio.”

Appello ai giovani

Il Partito Democratico lancia un appello ai giovani: “Partecipate, partecipate, partecipate. Il PD è la prima scelta degli under 30 nel nostro paese. Siamo chiamati tutti a costruire un partito che sia all’altezza delle speranze delle nuove generazioni.” Angri, in particolare, ha bisogno di un’inversione di tendenza che parta dall’entusiasmo e dall’energia dei più giovani dopo l’annichilimento sociale e politico consumato, nell’ultimo decennio, dall’amministrazione di Cosimo Ferraioli. “Dobbiamo lavorare insieme per non perdere le opportunità che peseranno sul nostro futuro prossimo.”

Con questa rinnovata fiducia e una forte determinazione, il PD di Angri si prepara ad affrontare le sfide future, sostenendo la partecipazione giovanile e lavorando per un necessario rilancio del territorio.

Natalia Pepe