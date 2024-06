Incidente tra auto e moto, giovane trasportato d’urgenza in ospedale: è grave

Un giovane motociclista è in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 26 giugno, in via Serroni Alto a Battipaglia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari della Croce Verde e un’auto medica del Vopi.

Per cause ancora da accertare, una moto e un’automobile si sono scontrate violentemente. Il giovane in sella alla moto ha riportato una ferita alla gamba e diverse escoriazioni. Il motociclista è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dove è attualmente ricoverato. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.