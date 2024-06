Linea Nocera – Salerno Via Cava ferma da 5 mesi: le proteste dei pendolari

Linea Nocera – Salerno – La storica linea ferroviaria Napoli-Salerno è bloccata da ben 5 mesi, creando disagi insostenibili per i pendolari. Dallo scorso 20 gennaio, il servizio tra Nocera Inferiore e Salerno è stato interrotto, causando gravi disagi per chi utilizza quotidianamente la tratta. Sebbene siano stati messi a disposizione autobus sostitutivi e alcuni treni utilizzino la galleria di Santa Lucia, l’insoddisfazione cresce tra i pendolari.

Per manifestare la loro indignazione, il Gruppo Pendolari Linea Storica (Gpls) ha organizzato un’assemblea pubblica e un flash mob il 2 luglio presso la stazione di Nocera Inferiore. Come riporta il quotidiano La Città, il portavoce del gruppo, Alfonso Tulipano, ha annunciato l’iniziativa sui social, esortando i passeggeri, i cittadini e le istituzioni a partecipare per chiedere il ripristino del servizio ferroviario. Tulipano ha anche suggerito la sospensione del pagamento di abbonamenti e biglietti come forma di protesta.

Il 4 luglio è prevista un’ulteriore interruzione del servizio, questa volta per lavori di ammodernamento tra Napoli San Giovanni e Nocera Inferiore, che dureranno fino al 2 settembre. Questi lavori sono necessari, ma peggiorano la situazione già critica.

Flash Mob il 2 luglio a Nocera Inferiore

Intanto, il Comune di Salerno ha stanziato 901.450 euro per i lavori di ripristino della linea, inclusa la demolizione di un fabbricato pericolante. La decisione è stata presa dopo che i proprietari dell’edificio non hanno rispettato l’ordinanza del sindaco Enzo Napoli per la messa in sicurezza. Secondo il piano, i lavori dovrebbero durare circa cento giorni.

I pendolari chiedono soluzioni immediate e un aumento delle corse sostitutive, specialmente ora che i turisti affollano gli autobus diretti verso la costiera amalfitana e Salerno. La mobilitazione del 2 luglio sarà un’occasione per far sentire la loro voce e cercare di ottenere risposte concrete dalle autorità.