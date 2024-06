Pagani, al via le domande per i voucher centri estivi

I genitori potranno usufruire di un massimo di 10 voucher per minore per il periodo luglio-settembre

Pagani – Un’estate più allegra per i bambini e i ragazzi di Pagani e maggiore tranquillità per le famiglie: sono aperte le iscrizioni per ottenere i voucher per i Centri Estivi. Le domande devono essere presentate entro l’8 luglio.

Anche quest’anno, l’amministrazione del sindaco De Prisco, insieme all’assessorato alle Politiche Sociali guidato dal consigliere Gaetano Cesarano, ha stanziato una somma significativa attraverso l’azienda consortile Agro Solidale per i voucher destinati ai Centri Estivi. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità di aggregazione e crescita per i minori paganesi, fornendo al contempo un supporto concreto alle famiglie durante l’estate.

I genitori potranno usufruire di un massimo di 10 voucher per minore, di età compresa tra i 3 e i 17 anni, per il periodo luglio-settembre 2024. I voucher potranno essere utilizzati per l’iscrizione e/o il pagamento delle rette di frequenza presso i centri estivi elencati sul sito di Agro Solidale.

Le domande di iscrizione

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 23:59 dell’8 luglio 2024, attraverso l’Area riservata del portale dell’Azienda Consortile Agro Solidale. Dopo la compilazione, è necessario validare la domanda premendo il tasto “INVIA DOMANDA” e assicurarsi che sia nello stato “Inviata”.

Il sindaco De Prisco e il consigliere Cesarano commentano: «I voucher per i centri estivi sono un’opportunità importante per le famiglie, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano. Con la chiusura delle scuole, la gestione dei bambini diventa complessa e onerosa per le famiglie, per questo vogliamo offrire il nostro supporto a chi ne ha bisogno».