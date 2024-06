Consiglio Comunale di Nocera Inferiore: approvati tre punti fondamentali

Consiglio Comunale di Nocera Inferiore: approvati punti fondamentali

Cala il sipario sul Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, che ha deliberato su tre punti all’ordine del giorno: la presa d’atto della validazione del piano economico finanziario (PEF) rifiuti, la variante urbanistica per la costruzione di una palestra scolastica in via De Curtis e la realizzazione di una Casa di Comunità in via Fiano.

Piano Economico Finanziario Rifiuti

«Nonostante la previsione per il 2024 del PEF TARI 2022 di una spesa pari a 11.658.103,00 euro e per il 2025 di 12.286.475,00, abbiamo deliberato oggi in Consiglio un piano biennale che contiene i costi, stabilendo la spesa di 11.061.874,00 per il 2024, e di 11.183.990,00 per il 2025», spiega Carmen Granato, presidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Ecologia.

Palestra Scolastica in Via De Curtis

Il Consiglio ha deliberato la presa d’atto della variante urbanistica relativa alla costruzione di una palestra a servizio delle sedi succursali degli Istituti di Istruzione Superiore A. Galizia, G.B. Vico e G. Marconi. «Si tratta di un progetto finanziato dal PNRR alla provincia di Salerno, seguito dalla nostra consigliera Annarita Ferrara, per un importo complessivo di 2.299.000,00 euro», spiega Gianluca Perna, assessore ai Lavori Pubblici.

Casa di Comunità in Via Fiano

Infine, l’assise comunale ha deliberato la presa d’atto della variante urbanistica relativa alla realizzazione di una Casa di Comunità in via Fiano. «Un’opera finanziata con il PNRR in favore dell’ASL Salerno che, grazie all’indirizzo della Regione Campania, consentirà alla nostra città di avere un nuovo modello organizzativo per l’assistenza di prossimità», dichiara Luciano Passero, presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici.

Commenti del Sindaco

«Aumentano i servizi e si contengono i costi, con un risparmio per l’anno corrente di circa 600mila euro. Un ringraziamento per il grande lavoro svolto dall’assessorato all’Ambiente, dalla Commissione Consiliare Ambiente ed Ecologia e dagli Uffici comunali», commenta il Sindaco Paolo De Maio. «Dotiamo la città di altri fondamentali servizi: procede l’iter per altre due opere nel settore dell’edilizia scolastica e in quello sanitario. Dotare le scuole delle strutture adeguate e migliorare il servizio di assistenza sanitaria e socio – assistenziale sono imperdibili occasioni di crescita per la nostra Città» conclude il primo cittadino.