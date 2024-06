Nocera Inferiore: problemi strutturali e stradali bloccano la città

Altre due voragini si sono aperte in via Degli Angioini a Piedimonte e in via Grimaldi a Montevescovado

Nocera Inferiore sta affrontando seri problemi infrastrutturali che stanno causando disagi significativi per i residenti. La chiusura del ponte di via Fratelli Fresa/via Firenze, che collega Nocera Inferiore a Nocera Superiore, è in vigore da quasi quattro mesi. Questo provvedimento è stato necessario a causa di una voragine che continua ad allargarsi, impedendo il transito di automobili e camion, sebbene motocicli e pedoni possano ancora attraversare.

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Nocera Inferiore, Gianluca Perna, ha rassicurato i cittadini che i lavori sono in corso e che i due comuni coinvolti stanno collaborando con il Genio civile per definire un cronoprogramma degli interventi. Tuttavia, al momento non è possibile stabilire una data certa per la riapertura del ponte.

Le problematiche non si limitano al ponte di via Fresa. Altre due voragini si sono aperte in via Degli Angioini a Piedimonte e in via Grimaldi a Montevescovado, entrambe dovute a problemi con le condutture idriche e fognarie. L’ex consigliere comunale Ilario Capaldo ha criticato la lentezza delle operazioni di messa in sicurezza in via Degli Angioini, sottolineando la fragilità del territorio.

A Montevescovado, i residenti hanno segnalato perdite idriche che stanno causando cedimenti strutturali in un prefabbricato pesante. L’assessore Perna ha spiegato che problemi simili si stanno verificando in diverse aree della città, attribuibili al deterioramento delle condotte e alla presenza di vasche settiche e pozzetti di ispezione.

Per gestire queste criticità, il Comune ha assegnato un dipendente al coordinamento con i gestori pubblici per le segnalazioni e gli interventi necessari.

Questi problemi infrastrutturali evidenziano la necessità di un’azione tempestiva e coordinata per garantire la sicurezza e la vivibilità della città.